Чемпионат России по фехтованию 2020 года планируется провести в Смоленске

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по фехтованию в нынешнем году планируется провести в декабре в Смоленске, он пройдет вместо кубка страны. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

"В этом году в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией чемпионат России планируется провести вместо Кубка России в декабре в Смоленске, - сказал Мамедов. - Сейчас идет процесс утверждения смены названия турнира".

Чемпионат России обычно проводится весной. Смоленск принимал национальное первенство в 2018 году.