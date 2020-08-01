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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат России по фехтованию 2020 года планируется провести в Смоленске

Соревнования должны пройти в декабре

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по фехтованию в нынешнем году планируется провести в декабре в Смоленске, он пройдет вместо кубка страны. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

"В этом году в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией чемпионат России планируется провести вместо Кубка России в декабре в Смоленске, - сказал Мамедов. - Сейчас идет процесс утверждения смены названия турнира".

Чемпионат России обычно проводится весной. Смоленск принимал национальное первенство в 2018 году.

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