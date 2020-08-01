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Летние олимпийские виды спорта

Российские рапиристы и саблисты 1 августа отправятся сбор на базе "Юг-Спорт" в Сочи

Сбор продлится до 15 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сборные России по фехтованию на рапирах и саблях в субботу вылетят на учебно-тренировочный сбор, который пройдет на базе "Юг-Спорт" в Сочи. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

"Наши шпажисты завершили сбор в Сочи, а сегодня туда вылетают еще 58 фехтовальщиков - сборные по фехтованию на рапирах и саблях. Сбор продлится до 15 августа", - сообщил Мамедов.

На базе в Сочи в составе сборной будут тренироваться лидеры команды - рапиристы Инна Дериглазова, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин, саблистка Яна Егорян.

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