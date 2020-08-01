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Летние олимпийские виды спорта

Саблистка Софья Великая пропустит сбор в Сочи

Олимпийская чемпионка будет тренироваться индивидуально до сентября
Софья Великая Сергей Бобылев/ТАСС
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Софья Великая
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая пропустит стартующий в субботу в Сочи сбор команды - до сентября она находится на индивидуальной подготовке и тренируется в центре фехтования имени Ильгара Мамедова. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Ильгар Мамедов.

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"Сегодня наши сборные по фехтованию на рапирах и сабле вылетают на сбор на "Юг-Спорт" в Сочи. Софья Великая пока не будет принимать в нем участия - она сейчас на индивидуальной подготовке. Софья тренируется в центре фехтования в Химках", - сообщил Мамедов.

Сбор команд по рапире и сабле продлится до 15 августа. В нем примут участие лидеры команды - рапиристы Инна Дериглазова, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин, саблистка Яна Егорян.

Великой 35 лет, в ее активе золотая (2016) и две серебряные (2012, 2016) медали Олимпийских игр, восемь побед на чемпионате мира, 14 - на чемпионате Европы.

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