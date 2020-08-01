Дубль Игнатова принес "Спартаку-2" победу над "Чертаново" в матче первого тура ФНЛ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Спартак-2" в гостях обыграл "Чертаново" со счетом 2:1 в матче первого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2020/21.
В составе "Спартака-2" дубль оформил Михаил Игнатов (51-я и 78-я минуты). У "Чертаново" отличился Юрий Завезен (65), ему ассистировал 15-летний Сергей Пиняев, вышедший минутой ранее на замену. Находясь в системе "Чертаново", Пиняев неоднократно проходил стажировку в академии английского клуба "Манчестер Юнайтед", игрок является капитаном юношеской сборной России (до 16 лет). Он стал самым молодым игроком в истории лиги (15 лет 8 месяцев 30 дней), опередив по этому показателю Павла Маслова, который в сезоне-2015/16 сыграл за "Тюмень" в возрасте 15 лет 11 месяцев и 2 дней.
На матче присутствовали владелец "Спартака" Леонид Федун и генеральный директор клуба Шамиль Газизов, главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич и бывший наставник железнодорожников Юрий Семин.
Во втором туре ФНЛ "Спартак-2" 8 августа дома сыграет с московским "Торпедо", "Чертаново" в этот же день встретится на домашней арене с "Томью". В другом матче игрового дня "Нижний Новгород" дома обыграл "Томь" (1:0).
Прошлый сезон ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, участие в нем принимали 20 команд. Первое и второе места заняли волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки", завоевав право на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), стыковые игры командами первого и второго дивизиона в сезоне-2019/20 были отменены РФС. В ФНЛ опустились самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона в высшем дивизионе.
Число клубов, которые сыграют в ФНЛ в сезоне-2020/21 увеличилось до 22 команд. Команды, которые займут первое и второе места, завоюют право выступить в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвертое места, поборются за путевки в элитный дивизион в стыковых матчах с командами РПЛ, финишировавшими на 14-й и 13-й строчках высшего дивизиона чемпионата России. В Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) вылетят шесть команд, а в обратном направлении проследуют четыре клуба.