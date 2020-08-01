Дубль Игнатова принес "Спартаку-2" победу над "Чертаново" в матче первого тура ФНЛ

В составе "Спартака-2" дубль оформил Михаил Игнатов (51-я и 78-я минуты). У "Чертаново" отличился Юрий Завезен (65), ему ассистировал 15-летний Сергей Пиняев, вышедший минутой ранее на замену. Находясь в системе "Чертаново", Пиняев неоднократно проходил стажировку в академии английского клуба "Манчестер Юнайтед", игрок является капитаном юношеской сборной России (до 16 лет). Он стал самым молодым игроком в истории лиги (15 лет 8 месяцев 30 дней), опередив по этому показателю Павла Маслова, который в сезоне-2015/16 сыграл за "Тюмень" в возрасте 15 лет 11 месяцев и 2 дней.

На матче присутствовали владелец "Спартака" Леонид Федун и генеральный директор клуба Шамиль Газизов, главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич и бывший наставник железнодорожников Юрий Семин.

Во втором туре ФНЛ "Спартак-2" 8 августа дома сыграет с московским "Торпедо", "Чертаново" в этот же день встретится на домашней арене с "Томью". В другом матче игрового дня "Нижний Новгород" дома обыграл "Томь" (1:0).