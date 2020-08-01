Олимпийского чемпиона Аксинина похоронили в день его триумфа, случившегося 40 лет назад

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 1980 года в легкоатлетической эстафете 4 по 100 метров Александр Аксинин похоронен 1 августа на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС тренер спортсмена Геннадий Жубряков.

"Сегодня на Серафимовском кладбище был похоронен Александр Аксинин, его похоронили с почестями, как офицера", - сказал Жубряков.

65-летний Аксинин скончался 28 июля в больнице, куда был госпитализирован на карете скорой помощи.

Сборная СССР победила в эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Москве 1 августа 1980 года. Кроме Аксинина и Сидорова, в состав команды входили Владимир Муравьев и Андрей Прокофьев.

Помимо победы на Играх в Москве, на счету Аксинина также бронзовая награда Олимпиады 1976 года в Монреале в эстафете 4х100 м. В 1982 году Аксинин стал чемпионом Европы в эстафете.