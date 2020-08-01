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Формула-1

Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Россиянин Даниил Квят показал 14-й результат, но в гонке будет стартовать 19-м из-за штрафа
Болид Льюиса Хэмилтона EPA-EFE/Ben Stansall
Описание
Болид Льюиса Хэмилтона
© EPA-EFE/Ben Stansall

ТАСС, 1 августа. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам квалификации четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. Заезды проходят на трассе "Сильверстоун".

Лучший круг шестикратный чемпион мира проехал за 1 минуту 24,303 секунды. Хэмилтон завоевал 91-ю поул-позицию в карьере. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,313), третье - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+1,022).

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" по итогам квалификации показал 14-й результат. Но стартовать в гонке он будет с 19-го места из-за штрафа в виде пяти позиций, полученного после замены коробки передач. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли стал в квалификации 11-м.

Гонка британского этапа "Формулы-1" состоится в воскресенье, начало - 16:10 мск.

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