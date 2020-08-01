"Уфа" продлила контракты с четырьмя футболистами

"У нас есть определенные сложности - времени на просмотр нет катастрофически, чемпионат стартует уже в следующие выходные. Пока стараемся переподписать тех, кто есть в обойме и знаком с работой Вадима Евсеева (главного тренера "Уфы" - прим. ТАСС), - сказал Шайбеков. - Обновили контакты с ветеранами команды 34-летними словенцем Бояном Йокичем и Александром Суховым, 28-летним Алексеем Никитиным, 22-летним вратарем Алексеем Черновым. Чуть ранее были выкуплены права на проведшего минувший сезон у нас 21-летнего полузащитника "Краснодара" Артема Голубева, с которым подписан долгосрочный контракт, и надеюсь, что в начале недели будут еще новости на эту тему".

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что полузащитник "Уфы" Остон Урунов в начале следующей недели пройдет в Москве медобследование перед заключением контракта со "Спартаком".

В стартовом туре РПЛ "Уфа" 9 августа на своем поле сыграет против "Краснодара".