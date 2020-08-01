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Футбол в России

Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом РПЛ сезона-2019/20

На счету 19-летнего полузащитника "Рубина" три мяча и пять голевых передач в 27 играх
Футболисты "Рубина" Хвича Кварацхелия и Пабло Сантос Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Футболисты "Рубина" Хвича Кварацхелия и Пабло Сантос
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Об этом было объявлено в эфире "Матч ТВ".

Победитель в номинации "Лучший молодой игрок сезона" (не старше 21 года) был выбран главными тренерами и капитанами клубов премьер-лиги, пятью экспертами телеканала "Матч Премьер", представителями семи СМИ, в том числе ТАСС, а также главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начислялось 5 баллов, за второе - 3, за третье - 1), после чего баллы суммировались.

Кварацхелии 19 лет, в прошедшем сезоне РПЛ он провел 27 игр, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. До перехода в "Рубин" Кварацхелия выступал за московский "Локомотив", грузинские "Рустави" и "Динамо" (Тбилиси). За сборную Грузии он провел один матч. "Рубин" по итогам чемпионата России занял 10-е место.

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