Безбородов признан лучшим судьей чемпионата России по футболу

ТАСС, 1 августа. Санкт-петербургский арбитр Владислав Безбородов признан лучшим судьей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Лауреатов наград по итогам сезона объявили в эфире "Матч ТВ".

Победитель был выбран по итогам голосования представителей клубов - участников РПЛ.

Безбородов судит матчи чемпионата России с 2007 года. В минувшем сезоне РПЛ 47-летний арбитр отработал 18 матчей в роли главного судьи, а также по пять раз назначался резервным арбитром и арбитром VAR. В истории российских чемпионатов Безбородов занимает третье место по количеству проведенных игр - 224. Рекорд принадлежит Алексею Николаеву (226), на втором месте находится Юрий Баскаков (225).