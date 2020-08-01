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Футбол в России

Безбородов признан лучшим судьей чемпионата России по футболу

Победитель был выбран голосованием представителей клубов РПЛ
Владислав Безбородов Михаил Александров/ТАСС
Описание
Владислав Безбородов
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Санкт-петербургский арбитр Владислав Безбородов признан лучшим судьей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Лауреатов наград по итогам сезона объявили в эфире "Матч ТВ".

Победитель был выбран по итогам голосования представителей клубов - участников РПЛ.

Безбородов судит матчи чемпионата России с 2007 года. В минувшем сезоне РПЛ 47-летний арбитр отработал 18 матчей в роли главного судьи, а также по пять раз назначался резервным арбитром и арбитром VAR. В истории российских чемпионатов Безбородов занимает третье место по количеству проведенных игр - 224. Рекорд принадлежит Алексею Николаеву (226), на втором месте находится Юрий Баскаков (225).

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