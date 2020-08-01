Газизов назвал бредом слова о его причастности к увольнению Юрана из "Химок"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов сказал, что слова бывшего главного тренера "Химок" Сергея Юрана о том, что Газизов попросил уволить Юрана, являются бредом. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее Юран сообщил ТАСС, что изменение условий контракта специалиста министр спорта Московской области Роман Терюшков согласовывал с Газизовым. Юран был уволен из "Химок", о чем стало известно в пятницу.

"Мне кажется, это несерьезно, какой-то бред, даже несерьезно говорить об этом. Мое влияние не может возрасти, а влияние "Спартака" - да, он может и должен стать сильнее, - сказал Газизов. - "Спартак" не находится ни в каких отношениях с "Химками", как и со всеми. Если они захотят взять кого-то в аренду, будем разговаривать, как с другими клубами РПЛ и ФНЛ".

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что игроки "Спартака" Александр Ломовицкий, Георгий Мелкадзе и Артем Тимофеев могут перейти в "Химки" на правах аренды. "Они могут перейти и в другие клубы РПЛ. Это очень качественные игроки, могут усилить команды второй восьмерки, также могут усилить и "Спартак". Определенности в том, что кто-то из игроков может уйти в аренду в любой клуб, нет", - подчеркнул он.

Ломовицкий в прошлом сезоне выступал за "Арсенал", Мелкадзе - за "Тамбов", Тимофеев - за "Крылья Советов".