Газизов: зарубежный клуб предлагает за футболиста "Уфы" Урунова €5-6 млн

В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Урунов провел за "Уфу" 10 матчей, в которых заработал две желтые карточки и не отметился результативными действиями. Соглашение 19-летнего футболиста из Узбекистана с клубом истекает в 2024 году. В пятницу источник сообщил ТАСС, что Урунов в начале следующей недели пройдет в Москве медобследование перед подписанием контракта со "Спартаком".

"Все сейчас смеются, но по Урунову есть предложение в районе 5-6 млн евро. Это все знают, и это не касается РПЛ, - сказал Газизов. - Люди, которые в футбольной теме, знают об этом, а люди, которые не соображают в этой теме, говорят о другом".

"Кто говорит, что "Уфа" отдает его дешевле в "Спартак"? Есть различные варианты взаимодействия - можно больше заработать оттого, что игрок дальше уйдет, или за счет того, что уходит один, а приходят другие", - добавил он.