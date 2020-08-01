{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата России

В субботу Российская премьер-лига вручила награды по итогам сезона
Артем Дзюба Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Лауреатов наград по итогам сезона объявили в эфире "Матч ТВ".

На эту тему

Победитель в номинации "Лучший игрок сезона" был выбран главными тренерами и капитанами клубов премьер-лиги, пятью экспертами канала "Матч Премьер", представителями семи СМИ, в том числе ТАСС, а также главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начислялось 5 баллов, за второе - 3, за третье - 1).

Помимо Дзюбы, на премию лучшему игроку сезона претендовали Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все - "Зенит"), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (оба - "Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов ("Ростов"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Даниил Фомин ("Уфа"), Александр Соболев ("Спартак"), Эрик Бикфалви ("Урал").

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, в минувшем сезоне он забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач в 28 матчах РПЛ, став лучшим ассистентом сезона, по количеству голов он поделил первое место с партнером по команде Азмуном. В составе петербургского клуба он по два раза стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также Дзюба играл за московский "Спартак", с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России, "Томь", "Ростов", где одержал победу в Кубке России, и тульский "Арсенал". Дзюба шесть раз входил в число 33 лучших футболистов по итогам года по версии РФС.

В составе сборной России 31-летний форвард провел 42 матча, забив 24 гола (третий результат в истории). В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав СаламовичДзюба, Артем Сергеевич
Автогонки
Никита Мазепин одержал первую победу в гоночной серии "Формула-2"
Роберт Шварцман занял 14-е место
Читать полностью