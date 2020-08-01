{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Автогонки

Никита Мазепин одержал первую победу в гоночной серии "Формула-2"

Роберт Шварцман занял 14-е место
Никита Мазепин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Никита Мазепин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Российский пилот команды Hitech GP Никита Мазепин выиграл первую гонку британского этапа "Формулы-2". Для Мазепина эта победа стала дебютной в гоночной серии.

На эту тему
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа "Формулы-2" в Венгрии

Вторым финишную черту пересек китаец Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi), третьим стал японец Юки Цунода из Carlin.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, финишировал 14-м. Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) занял 18-е место.

Вторая гонка британского этапа "Формулы-2" пройдет в воскресенье.

Теги
Автогонки
Футбол в России
Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом РПЛ сезона-2019/20
На счету 19-летнего полузащитника "Рубина" три мяча и пять голевых передач в 27 играх
Читать полностью