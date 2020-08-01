{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Готов к труду и обороне

Первая тренировка академии ГТО в Железногорске состоялась 1 августа

Бесплатные уличные занятия на стадионе "Горняк" будут проходить каждые выходные в течение 10 недель
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3 AAAAAAA

Описание
© Юлия Булгакова
© Юлия Булгакова
© Юлия Булгакова

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Серия бесплатных уличных занятий для всех желающих по программе подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" стартовала в Железногорске. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО - АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

На эту тему

Тренировки будут проводиться на базе академии ГТО. Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Железногорска Вадим Полянский пожелал всем участникам тренировки выполнить нормативы ГТО на отлично. "Большое спасибо тем, кто стал участником проекта, я желаю вам успешно справиться с поставленными задачами, приятно провести время, завести новые знакомства, привести себя в форму и, конечно, по итогу выполнить все нормативы ГТО на отлично", - отметил он.

Первую тренировку посетили 17 человек, на пилотном мероприятии проверялись общие показатели физической подготовки участников. Тренировка началась с общей разминки на все группы мышц, затем в рамках первичного теста участники выполнили подтягивание на перекладине, подъем туловища, челночный бег, отжимания, планку на локтях и наклон, по окончании занятия участники сделали растяжку. "Тестирование позволит нам увидеть прогресс, ведь на финальной тренировке мы также проведем замеры и увидим, каких результатов смог достичь обычный человек всего за 10 занятий, - сказал тренер академии ГТО, заместитель директора городского центра по развитию физической культуры и спорта Алексей Палагушин. - За два месяца подготовиться к выполнению нормативов ГТО вполне реально, это под силу даже человеку, который далек от спорта. Регулярно тренируясь вместе с нами и поддерживая свою физическую форму, уже к концу академии каждый сможет претендовать на знак отличия".

Активная молодежь и пример детям

"Я захотел попробовать свои силы, мне стало интересно, смогу ли я получить золотой знак и насколько это сложно, - рассказал один из участников тренировки 11-летний Гриша Лопатин. - Я готов к тренировкам и буду стараться их не пропускать".

На эту тему

Сотрудницы детского сада №22 Мадина Юлдашева и Виктория Брусенцева также пришли на первое занятие. "Мы участвовали в забеге #всенаспорт.рф, бежали 3 км, а когда увидели новость о том, что у нас будет создана такая академия, недолго думая, зарегистрировались, - рассказали участницы. - Мы стараемся вести активный образ жизни, чтобы подавать правильный пример деткам. Уровень физической подготовки у нас невысокий, но мы будем пробовать выполнить на золото".

Академия ГТО в Железногорске будет функционировать 10 недель, занятия будут проводиться каждые выходные на стадионе "Горняк". Организаторы отмечают, что посетившие не менее 50% тренировок участники будут награждены отличительными знаками академии, а показавшие лучшие результаты в спортивных номинациях получат дипломы, футболки или медали.

Теги
РоссияГТО
ММА
Боец UFC Олейник заявил, что пока не подписал контракт с менеджером Нурмагомедова
Российский боец пока не завершил отношения с компанией First Round Management
Читать полностью