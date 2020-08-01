Первая тренировка академии ГТО в Железногорске состоялась 1 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Серия бесплатных уличных занятий для всех желающих по программе подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" стартовала в Железногорске. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО - АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

Тренировки будут проводиться на базе академии ГТО. Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Железногорска Вадим Полянский пожелал всем участникам тренировки выполнить нормативы ГТО на отлично. "Большое спасибо тем, кто стал участником проекта, я желаю вам успешно справиться с поставленными задачами, приятно провести время, завести новые знакомства, привести себя в форму и, конечно, по итогу выполнить все нормативы ГТО на отлично", - отметил он.

Первую тренировку посетили 17 человек, на пилотном мероприятии проверялись общие показатели физической подготовки участников. Тренировка началась с общей разминки на все группы мышц, затем в рамках первичного теста участники выполнили подтягивание на перекладине, подъем туловища, челночный бег, отжимания, планку на локтях и наклон, по окончании занятия участники сделали растяжку. "Тестирование позволит нам увидеть прогресс, ведь на финальной тренировке мы также проведем замеры и увидим, каких результатов смог достичь обычный человек всего за 10 занятий, - сказал тренер академии ГТО, заместитель директора городского центра по развитию физической культуры и спорта Алексей Палагушин. - За два месяца подготовиться к выполнению нормативов ГТО вполне реально, это под силу даже человеку, который далек от спорта. Регулярно тренируясь вместе с нами и поддерживая свою физическую форму, уже к концу академии каждый сможет претендовать на знак отличия".

Активная молодежь и пример детям

"Я захотел попробовать свои силы, мне стало интересно, смогу ли я получить золотой знак и насколько это сложно, - рассказал один из участников тренировки 11-летний Гриша Лопатин. - Я готов к тренировкам и буду стараться их не пропускать".