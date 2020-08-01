Боец Чимаев не выступит на турнире UFC 252

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев не примет участие в турнире UFC 252. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что Чимаев может выступить на UFC 252, который пройдет в Лас-Вегасе. Он одержал победу в двух боях под эгидой организации в разных весовых категориях за десять дней.

"Мне не сказали подавать документы на визу. Не думаю, что они бой найдут. Мне сказали, что сложно будет найти мне соперника. Я хочу подраться там, где дерется Хабиб (24 октября - прим. ТАСС)", - сказал Чимаев.

В активе 26-летнего Чимаева восемь побед и ни одного поражения. Помимо шведского паспорта, у Чимаева есть российское гражданство.