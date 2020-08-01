Боец UFC Олейник заявил, что пока не подписал контракт с менеджером Нурмагомедова

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник пока не подписал контракт с менеджером Али Абдель-Азизом. Об этом россиянин сообщил ТАСС.

"Пока мы еще не завершили отношения с предыдущей компанией (First Round Management - прим. ТАСС), - сказал Олейник. - Официально я завершаю с ними контракт. С Абдель-Азизом нас познакомили общие знакомые, он бьется за своих бойцов, это мне понравилось".

Абдель-Азиз представляет интересы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Олейник проведет ближайший поединок 8 августа против американца Деррика Льюиса.