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ММА

Боец UFC Олейник заявил, что пока не подписал контракт с менеджером Нурмагомедова

Российский боец пока не завершил отношения с компанией First Round Management

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник пока не подписал контракт с менеджером Али Абдель-Азизом. Об этом россиянин сообщил ТАСС.

"Пока мы еще не завершили отношения с предыдущей компанией (First Round Management - прим. ТАСС), - сказал Олейник. - Официально я завершаю с ними контракт. С Абдель-Азизом нас познакомили общие знакомые, он бьется за своих бойцов, это мне понравилось".

Абдель-Азиз представляет интересы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Олейник проведет ближайший поединок 8 августа против американца Деррика Льюиса.

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