СМИ: футболист "Аталанты" Иличич пропустит матч четвертьфинала ЛЧ из-за депрессии

ТАСС, 1 августа. Словенский форвард итальянского футбольного клуба "Аталанта" Йосип Иличич пропустит матч четвертьфинала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен" из-за депрессии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что 32-летний форвард улетел в Словению, чтобы "найти себя".

"Аталанта" сыграет с ПСЖ в четвертьфинальной встрече 12 августа. В текущем сезоне Иличич провел 34 матча за клуб и забил 21 мяч. В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Валенсии" он забил четыре гола, матч закончился со счетом 4:3.