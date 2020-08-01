Боец Чимаев не стал сравнивать себя с Хабибом Нурмагомедовым

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Боец Хамзат Чимаев не стал сравнивать себя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и заявил об уважении к нему. Об этом Чимаев рассказал ТАСС.

Чимаев выиграл два поединка в UFC за десять дней в двух разных весовых категориях. Позднее его стали называть в соцсетях "новым Хабибом".

"Я себя ни с кем не сравниваю. Я не стану Хабибом или кем-то другим. Хабиб - хороший парень, мне он очень нравится. Я уважаю этого парня и ценю то, что он делает для своего народа", - сказал Чимаев.

В активе Чимаева восемь побед и ни одного поражения.