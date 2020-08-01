Карлсен обыграл Свидлера и вышел в финал турнира Legends of Chess

ТАСС, 1 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал первым финалистом турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, обыграв в полуфинале россиянина Петра Свидлера. Турнир проходит в онлайн-режиме.

Матчи турнира состоят из четырех партий, если победитель не определяется досрочно. При равном счете после четырех партий проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Для выхода в финал нужно победить в двух матчах. В субботу Карлсен обыграл Свидлера со счетом 2,5:0,5. В пятницу победа также досталась норвежскому гроссмейстеру.

В другом полуфинале встречаются россиянин Ян Непомнящий и Аниш Гири из Нидерландов. В субботнем матче по итогам четырех партий был равный счет (2:2), после этого шахматисты обменялись победами на тай-брейке. Исход матча решался в армагеддоне - Гири, играя черными фигурами, оказался сильнее. В первом матче полуфинального противостояния победа досталась Непомнящему (2,5:0,5). Победитель в этой паре будет определен в третьем матче полуфинала в воскресенье.

Финал турнира пройдет с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.