"Арсенал" обыграл "Челси" и стал победителем Кубка Англии по футболу

ТАСС, 1 августа. "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 2:1 в финале Кубка Англии по футболу. Матч прошел на лондонском стадионе "Уэмбли" при пустых трибунах.

В составе победителей дубль сделал габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (28-я и 67-я минуты), первый мяч он забил с пенальти. У "Челси" отличился форвард Кристиан Пулишич (5). Полузащитник "Челси" Матео Ковачич был удален с поля на 73-й минуте встречи за вторую желтую карточку.

"Арсенал" в четырнадцатый раз стал обладателем Кубка Англии, что является рекордным показателем. Благодаря победе лондонский клуб обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне. В чемпионате Англии "Арсенал" занял восьмое место.

Кубок Англии является старейшим клубным турниром по футболу - он проводится с 1871 года.