Директор "Чертаново" заявил, что в МЮ назвали великолепным дебют 15-летнего Пиняева в ФНЛ

"Чертаново" в субботу в матче первого тура нового розыгрыша ФНЛ дома проиграло "Спартаку-2" (1:2). 15-летний Пиняев, который неоднократно стажировался в "Манчестер Юнайтед", вышел на поле на 64-й минуте игры и меньше чем через 30 секунд отдал голевую передачу.

"Не сказать, что я супернедоволен - для первой игры в этом составе мы выглядели достойно, - сказал Ларин. - Одна ключевая ошибка в случае с первым голом привела к тому, что этот матч мы проиграли. Но мы не провели ни одного матча в этом составе. С оптимизмом смотрим в будущее".

"Чуть-чуть расстроились, что не выиграли, но у нас много хороших футболистов. Например, хорошо дебютировал на профессиональном уровне Сережа Пиняев. В матче из-за травм не приняли участие несколько футболистов с опытом игры в ФНЛ - Камышев, Рудковский, Великородный, Соколов, поэтому думаю, что все у нас будет нормально и мы будем готовить футболистов, показывать качественный футбол", - добавил директор "Чертаново".

"Не будем петь дифирамбы"

Несмотря на то что Пиняев в первом же матче на профессиональном уровне отметился результатным действием, Ларин считает, что не стоит перехваливать молодого игрока. "Я сидел рядом с Юрием Семиным, Борисом Игнатьевым, Омари Тетрадзе - до этого они Сережу не видели, сейчас наконец-то увидели, что в России есть перспективные парни, сейчас самое главное - сделать так, чтобы он раскрылся по-настоящему. Дебютом все очень довольны, но не будем петь дифирамбы. Однако это было лучше, чем хорошо - отличный дебют. Это говорит о том, что в академии еще есть футболисты - будем опираться на них", - отметил собеседник агентства.