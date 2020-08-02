Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" стартует более чем в 80 городах России

Рекорд будет фиксироваться официальным судьей Книги рекордов Гиннесса, который в день забега будет находиться на мероприятии в Санкт-Петербурге. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" стартует 2 августа более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Событие поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как беговое массовое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников. В общей сложности в забеге примут участие более 100 тысяч человек, а город, победивший в "ЗаБеге", завоюет титул беговой столицы России.

Помимо любителей бега, в "ЗаБеге.РФ" примут участие и топовые российские спортсмены - победители прошлогоднего московского полумарафона, двукратный чемпион России Степан Киселев и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова, многократный чемпион России Ринас Ахмадеев, победительница полумарафона 2018 года Алина Прокопьева, многократная чемпионка России, чемпионка Европы Елена Коробкина, победитель Кубка России по марафону 2019 года Искадер Ядгаров и двукратный чемпион России Федор Шутов.

Старт назначен на 9:00 мск, дистанция составит 21 000, 10 000, 5 000 или 1 520 метров на выбор в зависимости от уровня подготовки участников. Выбор чемпиона будет проводиться на основе трех критериев - среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками городов, соотношения участников забега к общему населению города и средней скорости марафонцев. В прошлом году лучшим стал Владивосток.

Безопасность московского забега, который пройдет в формате полумарафона, будут обеспечивать свыше 1,7 тыс. человек, в том числе 900 сотрудников полиции и Росгвардии, около 400 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 450 представителей Московской городской народной дружины. Старт и финиш забега - в Лужниках, а маршрут забега пройдет по центральным набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской и обратно. Движение автотранспорта в этот день будет ограничено.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году проведение массового забега было перенесено с 31 мая на 2 августа. Как отметил на предстартовой пресс-конференции директор московского марафона Дмитрий Тарасов, организаторы активно проработали все меры безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. "Каждый будет снабжен масками, перчатками, каждому будет замерена температура - все будет сделано по максимуму. Плюс со своей стороны мы тестируем свою команду, наших волонтеров на коронавирус - важно, чтобы никто в команде не заболел", - заявил Тарасов.