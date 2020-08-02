"Порту" в меньшинстве обыграл "Бенфику" и стал победителем Кубка Португалии по футболу

ТАСС, 2 августа. "Порту" победил "Бенфику" в финале Кубка Португалии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился защитник Шансель Мбемба (47-я и 59-я минуты). У проигравших с пенальти отличился нападающий Карлос Винисиус (84). На 38-й минуте матча игрок "Порту" Луис Диас получил вторую желтую карточку и покинул поле. Также красную карточку за споры с арбитром получил главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау.

Клубы встретились в финале турнира в 10-й раз, "Порту" во второй раз смог победить "Бенфику" в решающем матче. В предыдущий раз команды сыграли в финале в сезоне-2003/04, та встреча завершилась победой клуба из Лиссабона со счетом 2:1.

"Порту" в 17-й раз стал победителем кубка страны и делит по этому показателю второе место со "Спортингом". Еще 12 раз клуб проигрывал в финале. Чаще всех трофей доставался "Бенфике" - 26 раз, проигрыш в финале стал для клуба 11-м.

В завершившемся чемпионате страны "Порту" занял первое место, набрав 82 очка. "Бенфика" завершила сезон на второй строчке с 77 очками в активе. В следующем розыгрыше Лиги чемпионов "Порту" сыграет в групповом этапе, "Бенфика" начнет турнир с третьего квалификационного раунда.