СМИ: Ибрагимович подпишет новый однолетний контракт с "Миланом" с зарплатой в €5 млн

ТАСС, 2 августа. Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович подпишет новый однолетний контракт с клубом с зарплатой в €5 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Также контракт может быть продлен еще на год, если подопечные Стефано Пиоли по итогам предстоящего сезона займут место, дающее право выступить в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 38-летний нападающий провел 18 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. Он стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 10 мячей в течение одного сезона.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года, подписал контракт до конца сезона. Ранее он уже выступал в составе миланского клуба с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.