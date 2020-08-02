Около 16 тысяч бегунов выйдут на старт Московского полумарафона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 16 тысяч человек примут участие в Московском полумарафоне, который стартует в 9:00 мск в воскресенье. Об этом сообщил журналистам директор мероприятия Дмитрий Тарасов.

"Московский полумарафон - это ежегодное спортивное событие, которое проходит при поддержке Департамента по физической культуре и спорту Москвы, - сказал Тарасов. - Уже два года Московский полумарафон входит в серию "ЗаБег.РФ". В этом году в Московском полумарафоне примут участие около 16 тысяч человек, они побегут дистанции 5 и 21,1 км. Детские забеги, которые должны были состояться накануне, были отменены после рекомендации Роспотребнадзора".

"В этом году мы приняли все возможные меры безопасности, - продолжил директор Московского полумарафона. - Мы обеспечили каждого участника масками, на входе всем замеряется температура. Люди с повышенной температурой не смогут попасть в стартовый городок. Сам он взят в кольцо, и зайти сюда достаточно непросто".

В Московском полумарафоне примут участие сильнейшие российские бегуны на длинные дистанции. Это победители прошлогоднего Московского полумарафона двукратный чемпион России Степан Киселев и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова, а также многократный чемпион России Ринас Ахмадеев, победительница полумарафона 2018 года Алина Прокопьева, многократная чемпионка России, чемпионка Европы Елена Коробкина, победитель Кубка России по марафону 2019 года Искандер Ядгаров и двукратный чемпион России по марафонскому бегу Федор Шутов. Старт и финиш забега состоятся в Лужниках, а маршрут пройдет по центральным набережным столицы.

"ЗаБег.РФ" пройдет в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Старт назначен на 09:00 мск. Город, победивший в полумарафоне, завоюет титул беговой столицы России.