МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Спортсмены, занявшие первые пять мест на Московском полумарафоне - 2020, получат в общей сложности более 1 млн рублей. Об этом сообщил журналистам директор мероприятия Дмитрий Тарасов.

"Призовой фонд Московского полумарафона превышает 1 млн рублей. Это наш вклад в поддержку элитных спортсменов, которые в настоящее время не могут принимать участие в соревнованиях из-за пандемии и зарабатывать деньги. Миллион рублей будет распределен среди призеров (первые пять мест - прим. ТАСС)", - сказал Тарасов.

В 2020 году участники Московского полумарафона выступят на двух дистанциях - 5 и 21,1 км. Призовые получат мужчины и женщины, попавшие в первую пятерку в своих забегах. Призеры полумарафона пройдут выборочный допинг-контроль.

В Московском полумарафоне примут участие сильнейшие российские бегуны на длинные дистанции. Это победители прошлогоднего Московского полумарафона двукратный чемпион России Степан Киселев и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова, а также многократный чемпион России Ринас Ахмадеев, победительница полумарафона 2018 года Алина Прокопьева, многократная чемпионка России, чемпионка Европы Елена Коробкина, победитель Кубка России по марафону 2019 года Искандер Ядгаров и двукратный чемпион России по марафонскому бегу Федор Шутов. Старт и финиш забега - в Лужниках, а маршрут пройдет по центральным набережным столицы.