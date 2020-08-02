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НХЛ

Тренер "Флориды": Бобровский провел отличный матч против клуба НХЛ "Айлендерс"

"Флорида" проиграла со счетом 1:2

ТАСС, 2 августа. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский провел отличный матч против "Нью-Йорк Айлендерс" в первом матче предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал главный тренер "Флориды" Джоэль Кенневилль, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В ночь на воскресенье "Флорида" проиграла "Айлендерс" со счетом 1:2, Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам. 29 июля в контрольном матче "Флорида" с разгромным счетом уступила "Тампе" (0:5).

"Он ответил [на поражение от "Тампы"] и провел отличный матч, - сказал Кенневилль. - Я думаю, что он сделал несколько ключевых сейвов при выходах "один на один". Он был надежен и дал нам шанс зацепиться за результат".

Следующую игру предварительного раунда плей-офф "Флорида" и "Айлендерс" проведут 4 августа. Серии проводятся до трех побед.

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