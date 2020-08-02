Маптыцин: проведение Московского полумарафона означает победу над пандемией коронавируса

"Мы преодолели пандемию, сегодня праздник бега, который знаменует эту победу, благодарю правительство Москвы. Бег это то, что нас объединяет, - сказал Матыцин. - Сегодня мы станем участниками большого события и чувствуем гордость за нашу страну, за столицу нашей Родины. Я хочу, чтобы вам всегда сопутствовала победа, чтобы вы всегда испытывали радость от занятия спортом".

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

В 2020 году участники Московского полумарафона выступят на двух дистанциях - 5 и 21,1 км. Призовой фонд составляет более 1 млн рублей. В Московском полумарафоне примут участие сильнейшие российские бегуны на длинные дистанции: победители прошлогоднего Московского полумарафона двукратный чемпион России Степан Киселев и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова, а также многократный чемпион России Ринас Ахмадеев, победительница полумарафона 2018 года Алина Прокопьева, многократная чемпионка России, чемпионка Европы Елена Коробкина, победитель Кубка России по марафону 2019 года Искандер Ядгаров и двукратный чемпион России по марафонскому бегу Федор Шутов.