Олимпийский чемпион Борзаковский вышел на старт Московского полумарафона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский вышел на старт Московского полумарафона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Борзаковский, который в настоящее время является главным тренером сборной России по легкой атлетике, пробежит дистанцию в 21,1 км.

Борзаковскому 39 лет, помимо золота Олимпиады в 2004 году, в его активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, золото и серебро чемпионатов Европы, победа на чемпионате мира в помещении. Сборную России Борзаковский возглавляет с 2015 года.

В 2020 году участники Московского полумарафона выступают на двух дистанциях - 5 км и 21,1 км. Призовые получат мужчины и женщины, попавшие в первую пятерку в своих забегах. Призеры полумарафона пройдут выборочный допинг-контроль.

В Московском полумарафоне участвуют сильнейшие российские бегуны на длинные дистанции. Это победители прошлогоднего Московского полумарафона двукратный чемпион России Степан Киселев и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова, а также многократный чемпион России Ринас Ахмадеев, победительница полумарафона 2018 года Алина Прокопьева, многократная чемпионка России, чемпионка Европы Елена Коробкина, победитель Кубка России по марафону 2019 года Искандер Ядгаров и двукратный чемпион России по марафонскому бегу Федор Шутов.