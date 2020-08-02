Матыцин уверен, что Московский полумарафон войдет в список элитных соревнований в мире

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московский полумарафон должен войти в список элитных легкоатлетических соревнований мира. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Полумарафон проходит в воскресенье в Москве в рамках Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". В нем принимают участие около 16 тыс. человек.

"К сожалению, традиция, когда на Московский полумарафон приезжали иностранные гости, прервалась, эту проблему решить нам не удалось, так как мы обязаны выполнять требования и заботиться о здоровье людей, - сказал Матыцин. - Я хочу верить, что Московский полумарафон, в котором сегодня принимают участие столько россиян, стал еще более популярным для того, чтобы он вошел в элиту соревнований, которые проводятся по всему миру. Потому что мы всегда проводим соревнования на самом высоком уровне, всегда рады гостям".

"Многие иностранные марафоны отменены, и мы показываем всему миру, как в очень жестких условиях продолжать привычную жизнь. Понимаю, что спорт очень важен для укрепления иммунитета. Благодарю всех организаторов и, самое главное, наших людей, граждан, которые любят спорт и с пониманием отнеслись к подобного рода ограничениям. Сомнений не было, была уверенность, что мы можем сделать, и мы это сделали", - добавил министр спорта.