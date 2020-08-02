Восемь тысяч человек принимают участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Восемь тысяч человек участвуют в IV Всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Санкт-Петербурге. Участники полумарафона стартовали в воскресенье в 9:00 мск на Исаакиевской площади, передает корреспондент ТАСС.

"Общее количество участников петербургского "ЗаБега" - восемь тысяч человек. Из них две тысячи участников бегут полумарафон, тысяча - другие дистанции, пять тысяч петербуржцев принимают участие в онлайн-марафоне", - рассказали ТАСС организаторы полумарафона. Как отметила руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу, полумарафон проходит при соблюдении мер противодействия коронавирусной инфекции. "Мы всем раздаем маски, везде висят санитайзеры, и мы просим всех соблюдать социальную дистанцию", - сказала перед стартом Ксения Шойгу.

Во время приветственного слова вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов пожелал участникам забега удачи и здоровья. "Как говорится, ударим забегом по коронавирусу", - сказал Кириллов.

"ЗаБег.РФ" поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников. Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах. "Я побегу полумарафон, тоже хочу стать участником в установке рекорда. Всегда важно проверить дистанцию и организацию самого мероприятия на себе", - отметила руководитель проекта.

Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов и смогут преодолеть дистанции 1 520 м, 5, 10 или 21,1 км. "Мы хотим, чтобы данный социальный проект охватил всю страну. И как можно больше людей в России занимались спортом", - отметила Ксения Шойгу.

По итогам полумарафона из городов-участников будет выбрана беговая столица. В предыдущие годы этого звания удостаивались Казань (2017, 2018) и Владивосток (2019).