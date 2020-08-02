Кондаранцев: на Московском полумарафоне приняты масштабные меры безопасности

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Организаторы реализовали масштабные меры безопасности для участников Московского полумарафона. Об этом журналистам рассказал руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

Полумарафон проходит в воскресенье в Москве в рамках Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". В нем принимают участие около 16 тыс. человек.

"В этом году мы встречаемся в новых условиях: организаторы реализовали масштабные меры безопасности для участников, а зрителей попросили воздержаться от поддержки на старте и финише, чтобы избежать большого скопления людей. По сравнению с прошлым годом количество желающих принять участие в Московском полумарафоне увеличилось, и мы понимаем почему, - сказал Кондаранцев. - Мы уверены, что все бегуны находятся в отличной форме и сегодня улучшат собственные результаты, а безупречная организация забега вдохновит их на новые рекорды".