Николишин: команды НХЛ показывают высокий уровень игры для летнего хоккея

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после возобновления сезона показывают высокий уровень игры для лета. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады, скаут "Чикаго" Андрей Николишин.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Он возобновился 1 августа матчами квалификации Кубка Стэнли, все игры проходят в Эдмонтоне и Торонто без зрителей.

"То, что плей-офф проводится без зрителей, - это данность, ничего страшного здесь нет. НХЛ делает очень многое для здоровья и безопасности игроков, - сказал Николишин. - Я вчера посмотрел три встречи, качество игры мне понравилось во всех матчах. Все показывали достаточно высокий уровень для летнего хоккея и относительно той скомканной предсезонки, которая была пройдена".

Квалификационные матчи стартовали 1 августа, встречи с участием четырех лучших команд каждой конференции для определения посева в плей-офф начнутся 2 августа. Четвертьфиналы конференций стартуют 11 августа, второй раунд плей-офф начнется 25 августа, а финалы конференций - 8 сентября. Старт решающей серии за Кубок Стэнли запланирован на 22 сентября. До финалов конференций все игры будут проходить без зрителей.