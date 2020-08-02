Николишин: "Монреаль" удивил победой над "Питтсбургом" после возобновления сезона в НХЛ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Питтсбург" удивил поражением от "Монреаля" в первом матче квалификации Кубка Стэнли. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады, скаут "Чикаго" Андрей Николишин.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Он возобновился матчами квалификации Кубка Стэнли, все игры проходят в Эдмонтоне и Торонто без зрителей. "Монреаль" обыграл "Питтсбург" в первом матче квалификации в овертайме со счетом 3:2.

"Из результатов больше всего удивила победа "Монреаля". "Питтсбург" изначально выглядел фаворитом серии, но раскачался только ко второй половине игры, - сказал Николишин. - Великолепно сыграл Кэри Прайс, но это не сенсация, он стабильный вратарь и всегда уверенно играет в решающие моменты. Я все равно думаю, что "Питтсбург" одержит победу в серии, опыт лидеров команды [Евгения] Малкина и [Сидни] Кросби должен сказаться, в решающие моменты они забросят свои шайбы".

"Чикаго" обыграл "Эдмонтон" со счетом 6:4. "Победа "Чикаго" меня не удивила, я еще до начала серии считал "Чикаго" фаворитом, в первой игре они удачно реализовали свои моменты. У "Эдмонтона" очень сильные молодые игроки, [Коннор] Макдэвид и [Леон] Драйзайтль являются лидерами лиги. Вчера они это и доказали, организовав три шайбы в большинстве, но для успешной игры в плей-офф нужен более глубокий состав, с двумя игроками "Чикаго" по силам справиться", - отметил он.

Следующий матч "Питтсбург" и "Монреаль" проведут в ночь на 4 августа.