Ахмадеев заявил, что победа в Московском полумарафоне далась ему непросто

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Победа в Московском полумарафоне далась Ринасу Ахмадееву непросто. Об этом атлет рассказал журналистам.

Ахмадеев преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 24 секунды.

"Это был мой первый старт в этом году, я его очень ждал, - сказал Ахмадеев. - Бег сегодня для меня складывался непросто, сказался большой вынужденный перерыв. Я рад своему результату, хотя раньше у меня получалось и быстрее на этой дистанции. У меня были определенные сомнения, состоится ли из-за пандемии этот старт, но готовились с тренером специально к нему и не промахнулись".

"Рассчитываю ли в этом сезоне выступать за рубежом? Я надеюсь, что до 15 августа будет выплачен долг (Всероссийской федерацией легкой атлетики перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций), и в случае улучшения эпидемиологической обстановки в мире у нас появятся шансы выступать и за границей", - сказал победитель Московского полумарафона.

Московский полумарафон является частью проекта "ЗаБег.РФ". Забеги проходят в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Проект поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов.