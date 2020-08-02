Рекордсменка Московского полумарафона Коробкина заявила, что ветер мешал ей быстро бежать

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2015 года в помещении в беге на 3 000 метров Елена Коробкина, одержавшая победу в воскресенье в Московском полумарафоне с рекордным временем, призналась журналистам, что на трассе ей пришлось бороться не только с соперницами, но и с ветром.

Коробкина установила рекорд Московского полумарафона на дистанции 21,1 км у женщин, финишировав с результатом 1 час 10 минут 29 секунд. Второй стала Ирина Сергеева (1:12.00), третьей - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова (1:12.25).

"Конечно, я устала, да и ветер мешал бежать. Не скажу, что победа была для меня неожиданной. Еще за три километра до финиша поняла, что контролирую ситуацию и буду на финише первой, если сохраню свой темп", - сказала Коробкина.

"Подготовка к этому старту, да и к летнему сезону вообще сложилась как-то непонятно. Апрельский сбор у нас из-за пандемии отменился, и вместо него две недели пришлось просидеть на жестком карантине. А когда начались небольшие послабления, я стала бегать в парке возле дома. И только перед этим забегом мне удалось съездить на сбор в Кисловодск и там хорошо потренироваться", - продолжила победительница Московского полумарафона.

Следующим важным соревнованием для Коробкиной, по ее словам, должен стать чемпионат России, который планируется провести в начале сентября в Челябинске. "А вообще я хотела бы стартовать везде, но из-за ситуации с коронавирусом многие соревнования отменяются", - отметила спортсменка.

Московский полумарафон является частью проекта "ЗаБег.РФ". Забеги проходят в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Проект поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников.