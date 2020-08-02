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Автогонки

Россиянин Смоляр впервые в карьере выиграл гонку "Формулы-3"

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing стал победителем второй гонки этапа в Великобритании

ТАСС, 2 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, выиграл вторую гонку четвертого этапа гоночной серии "Формула-3", который завершился в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".

19-летний российский пилот, стартовав с первой позиции, сумел сохранить лидерство на протяжении всей гонки. Победа стала первой в "Формуле-3" в карьере Смоляра. Второе место занял германский пилот команды Trident Давид Бекманн, третьим финишировал британец Клемент Новалак из Carlin.

Смоляр проводит дебютный сезон в "Формуле-3". В 2019 году он выступал в европейском кубке "Формула-Рено", в котором стал третьим по итогам сезона.

Следующий этап "Формулы-3" также пройдет на трассе "Сильверстоун". Заезды пройдут 7-9 августа.

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