"Спартак" объявил о подписании контракта с Александром Кокориным

Соглашение с 29-летним форвардом подписано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Кокорин перешел в "Спартак" на правах свободного агента.

На протяжении прошлого сезона Кокорин представлял "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, после чего в феврале присоединился к "Сочи". Впервые он вышел на поле 1 марта, отметившись голом в домашней игре против тульского "Арсенала" (1:2).

В составе "Зенита", за который Кокорин выступал с 2016 года, он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард представлял московское "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и "Анжи" (2013). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016).