Более 2,5 тыс. человек приняли участие в полумарафоне в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. любителей и профессиональных спортсменов приняли участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области.

"Более 2,5 тыс. любителей бега и профессиональных спортсменов области приняли участие в традиционном полумарафоне "ЗаБег.РФ". В этом году, несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса, традиционный забег прошел в офлайн-формате", - сообщили в министерстве.

Старт забега в Ростове-на-Дону состоялся на Театральной площади города. Маршрут пролегал через центр города и соединил правый и левый берега реки Дон. Взрослые участники выбрали одну из трех дистанций - 5 км, 10 км и 21 км. Дети также смогли принять участие в забеге на дистанции 1 520 м. Финишировали участники полумарафона на Театральной площади.

Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, перед стартом и на финише участники забега получили маски и перчатки, в зонах старта и фан-зоне была нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Это позволило минимизировать риск заражения коронавирусом.

IV Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" стартовал 2 августа в 85 городах по всей стране. Синхронный старт был дан в 9:00 мск.