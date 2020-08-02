В Казахстане умер чемпион Олимпиады-80 по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Победитель летних Олимпийских игр в Москве 1980 года по греко-римской борьбе казахстанский борец Жаксылык Ушкемпиров умер на 70-м году жизни. Об этом сообщило в воскресенье агентство Казинформ со ссылкой на Федерацию греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.