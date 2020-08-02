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Летние олимпийские виды спорта

В Казахстане умер чемпион Олимпиады-80 по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров

Чемпиону мира 1981 года было 69 лет

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Победитель летних Олимпийских игр в Москве 1980 года по греко-римской борьбе казахстанский борец Жаксылык Ушкемпиров умер на 70-м году жизни. Об этом сообщило в воскресенье агентство Казинформ со ссылкой на Федерацию греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.

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Жаксылык Ушкемпиров родился 6 мая 1951 года в Джамбульской (ныне Жамбылская) области Казахстана. Он стал первым этническим казахом, завоевавшим олимпийское золото в данном виде спорта. Кроме того, в 1981 году Ушкемпиров завоевал титул чемпиона мира.

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