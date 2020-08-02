Александр Жуков: Кокорин в "Спартаке" может раскрыться по-новому

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин, перешедший в "Спартак", может по-новому раскрыться в московском футбольном клубе. Таким мнением с ТАСС поделился почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который является болельщиком "Спартака".

В воскресенье стало известно, что "Спартак" подписал соглашение с Кокориным на три года с возможностью продления еще на один сезон. 29-летний форвард перешел в "Спартак" на правах свободного агента.

"Кокорин хороший талантливый футболист, думаю, в "Спартаке" он может по-новому раскрыться, - считает Жуков. - Кокорин может усилить игру команды, думаю, что это хорошее приобретение для "Спартака". После всей той истории он продолжил сезон в "Сочи" и играл очень неплохо. Желаю успеха ему и всему "Спартаку".

На протяжении прошлого сезона Кокорин представлял "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, после чего в феврале присоединился к "Сочи". Впервые он вышел на поле 1 марта, отметившись голом в домашней игре против тульского "Арсенала" (1:2).

В составе "Зенита", за который Кокорин выступал с 2016 года, он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард представлял московское "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и "Анжи" (2013). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016).