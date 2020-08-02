Британец Тиктум выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Великобритании

ТАСС, 2 августа. Британский пилот Дэн Тиктум из команды DAMS стал победителем второй гонки четвертого этапа гоночной серии "Формула-2", который завершился в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".

Вторым стал датский пилот команды ART Кристиан Лундгор. Призовую тройку замкнул швейцарец Луи Делетраз из команды Charouz Racing System.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP), выигравший первую гонку, завершил заезд на пятой позиции. Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) финишировал на 11-м месте. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, закончил гонку на 13-й позиции, его партнер по команде сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер - на 14-й.

Шварцман продолжает лидировать в личном зачете после четырех этапов, набрав 81 очко. На втором месте находится британец Каллум Айлотт из команды UNI-Virtuosi (73), на третьем - Лундгор (69). Мазепин располагается на четвертой позиции (58), Маркелов - на 20-й (0).

Следующий этап "Формулы-2" также пройдет на трассе "Сильверстоун". Заезды пройдут 7-9 августа.