Кокорин прокомментировал свои слова о невозможности перехода в "Спартак"

"Спартак" объявил о подписании контракта с Кокориным в воскресенье, игрок перешел в московский клуб на правах свободного агента. В 2013 году в интервью порталу Sportbox Кокорин заявил, что ни при каких условиях не перешел бы в "Спартак", в то время нападающий играл за московское "Динамо", воспитанником которого является.

"Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь, - сказал Кокорин. - Известный факт, что все мои бывшие команды соперничали со "Спартаком", и была детская обида. Наверное, было глупо [так говорить], сейчас ситуация так сложилась, что я здесь, я хочу играть, и я рад, что у меня есть контракт на долгие годы".

Кокорин в "Спартаке" будет выступать под девятым номером, под которым ранее играл Резиуан Мирзов. "Позвонил и спросил его, я детства выступаю под этим номером, для меня это очень принципиальный момент, я даже руководство клуба об этом просил сразу. Думаю, Резиуан с пониманием отнесся к этому моменту", - добавил нападающий.

"Я в нормальной форме, судя по статистике и показателям, которые есть. Играл все игры, в принципе доволен. Переход - это новая страница в жизни, большой клуб. Так случилось, что мы играем против "Сочи" первую игру, поэтому жду первый матч, чтобы ощутить в полную себя вместе с командой на поле", - отметил футболист.

"Самое главное - быть здоровым, выходить на поле, помогать команде максимально. Цель - вернуть тот "Спартак", который все любят, - атакующая игра, много голов и, конечно же, победы", - заключил Кокорин.

Карьера Кокорина

На протяжении прошлого сезона Кокорин представлял "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, после чего в феврале присоединился к "Сочи". Впервые он вышел на поле 1 марта, отметившись голом в домашней игре против тульского "Арсенала" (1:2).

В составе "Зенита", за который Кокорин выступал с 2016 года, он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард представлял московское "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и "Анжи" (2013). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016).