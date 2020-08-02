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Футбол в России

Мацуев: нападающие Кокорин и Соболев должны найти общий язык в "Спартаке"

Пианист отметил, что в топ-клубах страны два российских форварда давно не играли первые роли
Пианист Денис Мацуев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Пианист Денис Мацуев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Нападающие Александр Кокорин и Александр Соболев являются перспективной связкой в футбольном клубе "Спартак" и должны найти друг с другом общий язык на поле. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России, пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев.

В воскресенье "Спартак" объявил о переходе 29-летнего Кокорина. Футболист подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Предыдущий сезон форвард, права на которого принадлежали "Зениту", провел в аренде в "Сочи". Он перешел в "Спартак" на правах свободного агента.

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"Считаю, что это будет очень перспективная связка с нашим замечательным нападающим Соболевым - два российских форварда могут играть в команде первые роли. Два российских форварда - такого давно не было в наших топ-клубах, и я уверен, они найдут общий язык - ребята замечательные. Мы видели, с каким настроем Кокорин играл в "Сочи". Конечно, есть определенный риск, но он всегда существует при покупке того или иного игрока", - сказал Мацуев.

"Безусловно, Кокорин - личность неординарная во всех отношениях. Но человек хочет вернуться на высокий уровень. И его возраст и голевое чутье позволяют ему вернуться на вершину, на которую позволяет рассчитывать его талант. Уверен, что его замечательно примут в "Спартаке" - коллектив у нас дружный, тренер заводной", - добавил он.

Мацуев назвал переход Кокорина в "Спартак" новостью со знаком "плюс". "Этот сезон был особенный в связи с режимом самоизоляции, который переживал весь мир. Скоро начнется новый чемпионат, всегда нужно играть с чистого листа, на каждый концерт выходишь с чистого листа. Я держу кулаки за ребят, сейчас важно сосредоточиться на тренировках, выполнять тренерские мысли", - отметил пианист.

"На мой взгляд, "Спартак" все рано вернется в когорту сильнейших, и судя по последней игре "Зенита" в финале Кубка России, нам это по силам. Этот сезон мы забудем, ничего, кроме первого места, мы не представляем, и может, к лучшему, что такая встряска была? В команду пришел [Шамиль] Газизов, серьезный специалист (гендиректор "Спартака" - прим. ТАСС). В ближайшее время, как мне известно, будут новые покупки: прошлогодние себя пока не оправдывают, но настоящий болельщик проявляется не только во время побед, но вот и в такие времена", - отметил он.

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