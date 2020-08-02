Павлюченко: атаке ФК "Спартак" не хватало креативности Кокорина

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переход нападающего Александра Кокорина в футбольный клуб "Спартак" должен добавить изобретательности в атаке красно-белых. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Спартака", трехкратный серебряный призер чемпионата России и обладатель Кубка России в составе красно-белых Роман Павлюченко.

В воскресенье "Спартак" объявил о переходе Кокорина. 29-летний футболист подписал с красно-белыми трехлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

"Лично я ожидал, что он перейдет в этот клуб. Он креативный, и именно такого игрока атаки не хватало "Спартаку", - сказал Павлюченко. - Он опытный футболист, думаю, должно получиться в "Спартаке", хотя все от него будет зависеть".

"По именам нападение "Спартака" смотрится хорошо. Как будет - покажет сезон. Кокорин в хорошей форме, это показали его матчи за "Сочи". Он - усиление атаки "Спартака", это хороший выбор", - добавил он.

На протяжении прошлого сезона Кокорин представлял "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, после чего в феврале присоединился к "Сочи", впервые он вышел на поле 1 марта, отметившись голом в домашней игре против тульского "Арсенала" (1:2).

В составе "Зенита", за который Кокорин выступал с 2016 года, он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард представлял московское "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и "Анжи" (2013). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016).