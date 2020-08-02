Старт дает Москва. В столице прошло первое после перерыва массовое спортивное мероприятие

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московский полумарафон стал первым массовым спортивным мероприятием в России после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Утром 2 августа в стартовом городке в Лужниках собрались около 16 тыс. любителей бега.
Жителям столичного региона, ведущим активный спортивный образ жизни, 2020 год до сегодняшнего дня приносил сплошные разочарования. Из-за аномально теплой зимы москвичи и жители Подмосковья не имели возможности принять участие в февральской "Лыжне России", весной непреодолимым препятствием для занятий спортом на открытом воздухе стала пандемия. Только в июне люди получили возможность совершать полноценные беговые тренировки. Главным стартом для соскучившихся по соревнованиям бегунов стал Московский полумарафон, на который приехали поклонники бега и из регионов России, чьи власти пока не разрешают проведение массовых соревнований.
"В этом году мы приняли все возможные меры безопасности, - сказал в беседе с журналистами директор Московского полумарафона Дмитрий Тарасов. - Мы обеспечили каждого участника масками, на входе всем замеряется температура. Люди с повышенной температурой не смогут попасть в стартовый городок. Сам он взят в кольцо, и зайти сюда достаточно непросто".
Министр спорта РФ Олег Матыцин в приветственном слове к участникам забега отметил, что считает сам факт проведения Московского полумарафона знаком приближающейся победы над пандемией.
"К сожалению, традиция, когда на Московский полумарафон приезжали иностранные гости, прервалась, эту проблему решить нам не удалось, так как мы обязаны выполнять требования и заботиться о здоровье людей, - сказал позднее министр спорта журналистам. - Я хочу верить, что Московский полумарафон, в котором сегодня принимают участие столько россиян, станет еще более популярным для того, чтобы он вошел в элиту соревнований, которые проводятся по всему миру. Потому что мы всегда проводим соревнования на самом высоком уровне, всегда рады гостям".
"Многие иностранные марафоны отменены, и мы показываем всему миру, как в очень жестких условиях продолжать привычную жизнь. Понимаю, что спорт очень важен для укрепления иммунитета. Благодарю всех организаторов и, самое главное, наших людей, граждан, которые любят спорт и с пониманием отнеслись к подобного рода ограничениям. Сомнений не было, была уверенность, что мы можем сделать, и мы это сделали", - добавил Матыцин.
Миллион в помощь
В Московском полумарафоне - 2020 участвовали сильнейшие российские бегуны на длинные дистанции. Это победители прошлогоднего Московского полумарафона двукратный чемпион России Степан Киселев и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова, а также многократный чемпион России Ринас Ахмадеев, победительница полумарафона 2018 года Алина Прокопьева, многократная чемпионка России, чемпионка Европы Елена Коробкина, победитель Кубка России по марафону 2019 года Искандер Ядгаров, двукратный чемпион России по марафонскому бегу Федор Шутов. Кроме того, на старт вышел главный тренер сборной России по легкой атлетике олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.
"Призовой фонд Московского полумарафона превышает 1 млн рублей. Это наш вклад в поддержку элитных спортсменов, которые в настоящее время не могут принимать участие в соревнованиях из-за пандемии и зарабатывать деньги. Миллион рублей будет распределен среди призеров (первые пять мест - прим. ТАСС)", - сказал перед началом забега Тарасов. В рамках Московского марафона проходили также мужские и женские забеги на 5 км.
Чемпионы соскучились по стартам
Победителями классического Московского полумарафона стали чемпионка Европы 2015 года в помещении в беге на 3 000 метров Елена Коробкина и бронзовый призер Универсиады 2015 года в беге на 5 000 метров Ринас Ахмадеев. Ахмадеев преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 24 секунды. Второе место занял Искандер Ядгаров (1:04.37), третье - Николай Чавкин (1:04.40). Коробкина установила рекорд Московского полумарафона у женщин, финишировав с результатом 1 час 10 минут 29 секунд. Второй стала Ирина Сергеева (1:12.00), третьей - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова (1:12.25).
"Конечно, я устала, да и ветер мешал бежать. Не скажу, что победа была для меня неожиданной. Еще за три километра до финиша поняла, что контролирую ситуацию и буду на финише первой, если сохраню свой темп", - сказала Коробкина журналистам перед церемонией награждения.
"Подготовка к этому старту, да и к летнему сезону вообще, сложилась как-то непонятно. Апрельский сбор у нас из-за пандемии отменился, и вместо него две недели пришлось просидеть на жестком карантине. А когда начались небольшие послабления, я стала бегать в парке возле дома. И только перед этим забегом мне удалось съездить на сбор в Кисловодск и там хорошо потренироваться", - продолжила победительница Московского полумарафона.
Ахмадеев в беседе с журналистами также признался, что очень соскучился по соревнованиям. "Это был мой первый старт в этом году, я его очень ждал, - сказал спортсмен. - Бег сегодня для меня складывался непросто, сказался большой вынужденный перерыв. Я рад своему результату, хотя раньше у меня получалось и быстрее на этой дистанции. У меня были определенные сомнения, состоится ли из-за пандемии этот старт, но готовились с тренером специально к нему и не промахнулись".
Московский полумарафон является частью проекта "Забег.РФ". Забеги прошли в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Проект поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов.