Старт дает Москва. В столице прошло первое после перерыва массовое спортивное мероприятие

Жителям столичного региона, ведущим активный спортивный образ жизни, 2020 год до сегодняшнего дня приносил сплошные разочарования. Из-за аномально теплой зимы москвичи и жители Подмосковья не имели возможности принять участие в февральской "Лыжне России", весной непреодолимым препятствием для занятий спортом на открытом воздухе стала пандемия. Только в июне люди получили возможность совершать полноценные беговые тренировки. Главным стартом для соскучившихся по соревнованиям бегунов стал Московский полумарафон, на который приехали поклонники бега и из регионов России, чьи власти пока не разрешают проведение массовых соревнований.

"В этом году мы приняли все возможные меры безопасности, - сказал в беседе с журналистами директор Московского полумарафона Дмитрий Тарасов. - Мы обеспечили каждого участника масками, на входе всем замеряется температура. Люди с повышенной температурой не смогут попасть в стартовый городок. Сам он взят в кольцо, и зайти сюда достаточно непросто".

Министр спорта РФ Олег Матыцин в приветственном слове к участникам забега отметил, что считает сам факт проведения Московского полумарафона знаком приближающейся победы над пандемией.

"К сожалению, традиция, когда на Московский полумарафон приезжали иностранные гости, прервалась, эту проблему решить нам не удалось, так как мы обязаны выполнять требования и заботиться о здоровье людей, - сказал позднее министр спорта журналистам. - Я хочу верить, что Московский полумарафон, в котором сегодня принимают участие столько россиян, станет еще более популярным для того, чтобы он вошел в элиту соревнований, которые проводятся по всему миру. Потому что мы всегда проводим соревнования на самом высоком уровне, всегда рады гостям".

"Многие иностранные марафоны отменены, и мы показываем всему миру, как в очень жестких условиях продолжать привычную жизнь. Понимаю, что спорт очень важен для укрепления иммунитета. Благодарю всех организаторов и, самое главное, наших людей, граждан, которые любят спорт и с пониманием отнеслись к подобного рода ограничениям. Сомнений не было, была уверенность, что мы можем сделать, и мы это сделали", - добавил Матыцин.

Миллион в помощь