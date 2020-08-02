СМИ: вратарь "Лестера" Шмейхель может перейти в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 2 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении датского голкипера "Лестера" Каспера Шмейхеля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По данным издания, в трансфере 33-летнего Шмейхеля заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер, который недоволен игрой нынешнего основного голкипера испанца Давида де Хеа.

В минувшем сезоне Шмейхель провел 44 матча во всех турнирах в составе "Лестера", пропустив 48 мячей и 14 раз сыграв на ноль. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость перехода Шмейхеля оценивается в €9,5 млн.

За "Лестер" датчанин выступает с лета 2011 года, перейдя из "Лидса". Ранее он также играл за "Ноттс Каунти", "Ковентри", "Кардифф", "Фолкирк", "Бери", "Дарлингтон" и "Манчестер Сити". Выступая за "Лестер", Шмейхель стал чемпионом Англии по итогам сезона-2015/16. За сборную Дании он провел 53 матча, пропустив 42 мяча и 24 раза отыграв на ноль.

Отец Каспера Шмейхеля Петер Шмейхель выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1999 год, выиграв вместе Лигу чемпионов и став пятикратным чемпионом Англии.

По итогам прошедшего сезона "Манчестер Юнайтед" стал третьим в чемпионате Англии, "Лестер" занял пятое место. Новый сезон английского первенства начнется 12 сентября.