ЦСКА обсудит карантин для легионеров с Минспортом и Единой лигой ВТБ

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб ЦСКА будет обсуждать действующие на территории России ограничения для иностранных спортсменов с руководством Министерства спорта РФ и Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС заявил президент московского клуба Андрей Ватутин.

Новый сезон Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября. Евролига стартует 1 октября, ЦСКА в этот день проведет гостевой матч против испанской "Барселоны".

"Актуальные на сегодня карантинные ограничения не позволяют начать соревнования с участием иностранных команд и спортсменов по всем видам спорта, где предполагаются регулярные выезды за рубеж и приезд соперников. Эти ограничения в настоящее время разрешают иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в России (спортсменам-контрактникам), лишь однократный въезд на территорию нашей страны, - сказал Ватутин. - Более того, последнее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой от 27 июля предполагает их 14-дневную изоляцию после приезда. В нашем случае чемпионат можно просто не начинать, поскольку предсезонный сбор фактически не состоится, а любой выезд за границу или прием европейской команды становится невозможным, любая выездная игра по возвращении команды в Россию будет завершаться двухнедельной изоляцией, кроме того, на сегодня ни одна иностранная команда не может въехать к нам без такой изоляции".

"Немного абсурдна ситуация, когда команда возвращается со сборов или турниров в условной Турции, россияне на следующий день могут продолжать тренироваться, а иностранные игроки и тренеры попадают на две недели изоляции, - продолжил Ватутин. - Мы будем обсуждать ситуацию с руководством Единой лиги ВТБ и Минспорта РФ, полагаю, нас поддержат коллеги из футбола и других видов. В карантинные ограничения регулярно вносятся изменения, и сейчас важно обратить внимание на проблемы профессионального спорта, не лишать болельщиков возможности смотреть матчи Евролиги, футбольных еврокубков и других значимых международных турниров".

Прошедший сезон Евролиги не был доигран, причиной досрочного завершения стала пандемия коронавируса. Участие в прерванном сезоне помимо ЦСКА, принимали "Химки" и "Зенит". В новом сезоне выступят те же клубы, которые выступали в предыдущем.