Гендиректор "Зенита": соперничество со "Спартаком" станет интереснее с переходом Кокорина

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Переход футболиста Александра Кокорина в "Спартак" повысит интерес к противостоянию красно-белых с "Зенитом". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В воскресенье "Спартак" объявил о переходе Кокорина. Футболист подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

"Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство, - сказал Медведев. - Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество "Зенита" и "Спартака" будет еще более интересным".

"Мы с ним по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле. Я не как игрок, но рядом. Желаю, чтобы его мечта вернуть "Спартак", который все любят, осуществилась во время контракта", - добавил гендиректор "Зенита".

На протяжении прошлого сезона Кокорин представлял "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

В составе "Зенита", за который Кокорин выступает с 2016 года, он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард представлял московское "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и "Анжи" (2013). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016).