Квят вылетел с трассы в гонке Гран-при Великобритании "Формулы-1"

ТАСС, 2 августа. Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят, выступающий в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", сошел с трассы на четвертом этапе сезона. Гонка проходит на британском автодроме "Сильверстоун".

Квят вылетел с трассы на 13-м круге гонки, в этот момент он находился на 12-й позиции. Машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение. Россиянин сумел самостоятельно покинуть болид.

Нынешний сезон "Формулы-1" для 26-летнего российского пилота стал шестым в гоночной карьере. За это время он трижды поднимался на подиум по итогам Гран-при. В турнирной таблице личного зачета после трех этапов сезона-2020 Квят занимает 15-е место, набрав одно очко.

Календарь "Формулы-1" из-за пандемии коронавируса претерпел существенные изменения по сравнению с изначальной версией. Организаторы чемпионата объявили о проведении 13 Гран-при. Российский этап пройдет 25-27 сентября на трассе в Сочи.